Hakan Fidan Irak'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak'a ziyarette bulunacak.

Haber Giriş : 01 Kasım 2025 14:55, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 14:56
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ve Su Kaynakları Bakanı Avn Diyab Abdullah'ı 10 Ekim 2025'te Ankara'da ağırladı.

Bakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hüseyin'in anılan ziyaretinden üç hafta sonra gerçekleştireceği Irak ziyareti kapsamında, ikili ilişkiler ile güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Fidan'ın ziyaret vesilesiyle üst düzey Iraklı yetkililerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Görüşmelerin önemli maddeleri

Bakan Fidan'ın bu görüşmelerde, Irak'la son dönemde hemen her alanda hızla gelişen ikili ilişkilerden ve karşılıklı üst düzeyli temasların yoğunlaşmasından duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin Irak'ta istikrar, güven ve refahın pekiştirilmesine yönelik adımları desteklediğini ifade etmesi, 11 Kasım 2025'te düzenlenecek Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir ortamda ve suhulet içinde yapılmasına ve Irak halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi yönündeki temennilerini dile getirmesi bekleniyor.

Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye'nin, doğal ortağı olduğu Kalkınma Yolu Projesi'ni vurgulaması, Irak makamlarının "Terörsüz Türkiye" sürecine verdikleri desteğin takdirle karşılandığını belirtmesi, su konusuna insani açıdan yaklaşan Türkiye'nin hem yukarı kıyıdaş hem aşağı kıyıdaş ülke olarak sınır aşan sular konusunu komşularıyla işbirliği alanı olarak gördüğünü ifade etmesi, Türkiye'nin su alanında karşılaşılabilecek ortak sınamalar karşısında teknik ve bilimsel işbirliğine, ayrıca Irak'ta suyun sürdürülebilir kullanımını sağlayacak altyapı projelerine katkı sunmaya hazır olduğunu yinelemesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın Iraklı yetkililerle yapılacak görüşmelerde, su kaynaklarının verimli kullanımının tüm havza ülkelerinin ortak sorumluluğu olduğuna ve sınır aşan suların kıyıdaş ülkeler arasında etkin ve akılcı şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekmesi, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın geçen eylül ayında yeniden faaliyete geçmesinin hem enerji arzı güvenliği hem de ikili ticari ilişkiler açısından olumlu bir gelişmeyi teşkil ettiğini belirtmesi, bununla birlikte, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği potansiyelinin gerçekleştirilebilmesini teminen Türkiye'nin Irak'la yeni ve kapsamlı bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu yinelemesi bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın, bölgedeki kırılgan güvenlik ortamının istikrara kavuşması için tarafların Gazze'deki ateşkese tam riayet göstermesinin elzem olduğunu kaydetmesi, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün pekiştirilmesine yönelik ortak gayretlerin sürdürülmesinin arzu edildiğini ifade etmesi ve Irak'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamp ve cezaevlerindeki vatandaşlarını geri alma konusundaki çalışmalarının Suriye'nin güvenliği açısından önemli katkı sağladığını belirtmesi öngörülüyor.

Irak, 2025'te de Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etti. Eylül ayı itibarıyla iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye'den Irak'a yapılan ihracat 8 milyar 675 milyon dolar, Türkiye'nin bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat ise 3 milyar 231 milyon dolar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2024'te Irak'a yaptığı ziyaret, ikili ilişkiler bağlamında bir dönüm noktası teşkil ederken, söz konusu ziyaret sırasında güvenlik, ticaret, sınır aşan sular, tarım, kültür ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanarak ikili işbirliğinin ahdi zemini kuvvetlendirildi.

Bu anlaşmalar arasında öne çıkan "Ortak İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması" kapsamında ihdas edilen Ortak Daimi Komiteler marifetiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ortaklığın kurumsallaşması yönünde önemli bir mesafe kat edildi.

Bu tarihi ziyareti izleyen dönemde, karşılıklı üst düzeyli siyasi ve teknik temaslar daha da yoğunlaşarak devam etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, 8 Mayıs 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı da gerçekleştirildi ve toplantı neticesinde 11 belge imzalandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, son olarak 26 Ocak 2025'te Bağdat'ı ziyaret etmişti.

