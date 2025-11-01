Trafik kazasında yaralanan sağlık personeli yaşamını yitirdi

Portakallık Mahallesi'nde 27 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışırken K.A.T. yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazmiye Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Demirel'in cenazesi, yarın Pazar ilçesindeki Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünden yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Merkez 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli paramedik personelimiz Nazmiye Demirel'in, vaka dönüşü esnasında geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun yıllardır sağlık camiamıza emek veren, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Volkan Demirel'in de eşi olan değerli personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."