Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan ankette, öğrenci velilerinin yüzde 94'ü yaz Kur'an kurslarındaki eğitime tam not verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 16:35, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 16:38
Yazdır
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?

AA muhabirinin Başkanlıktan aldığı bilgiye göre, Diyanet, ülke genelinde "Yaz Kur'an Kursları Veli Memnuniyet Anketi" düzenledi.

Ankete 46 bin 121 veli katıldı. Katılımcıların yüzde 80'i annelerden, yüzde 16'sı babalardan, diğeri ise yakın akrabalardan oluştu.

Velilerin neredeyse yarısının iki çocuk sahibi olduğu, çocukların büyük çoğunluğunun da kurslara düzenli olarak gittiği belirlendi.

Velilerin yüzde 94'ü, anketteki "Çocuğumu yaz Kur'an kursuna gönderdiğim için memnunum" ifadesine, "tamamen katılıyorum" seçeneğini işaretledi.

Velilerin yüzde 35'i camiler aracılığıyla kurslardan haberdar oldu

Velilerin yüzde 35'i camiler aracılığıyla, yüzde 28'i ise doğrudan kurslardan haberdar olduklarını belirtti.

Kurslardan sosyal medya, mesaj, afiş veya televizyon gibi iletişim kanallarından haberdar olma oranı ise yüzde 10'un altında kaldı.

Ankete katılan velilerin çocuklarını yaz Kur'an kurslarına göndermedeki amaçları arasında yüzde 91 ile Kur'an-ı Kerim öğrenimi, yüzde 88 ile dini bilgilerin öğretilmesi ve yüzde 83 ile ahlaki değerlerin kazandırılması yer aldı.

Eğitimler sonucunda çocuklarda en fazla "dua ve sure ezberleme", "Kur'an okuma becerisi kazanma" ve "ahlaki davranışlarda gelişim" gibi değişimler gözlemlendi.

Ankete katılan 17 bin 797 veli, çocuklarının ahlaki tutumlarının geliştiğini, 7 binden fazla veli ise çocuğunun namaza başladığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 89'u öğreticilere güveniyor

Velilerin yüzde 95'i, "İhtiyaç duyduğumda öğreticiye rahatlıkla ulaşabiliyorum" seçeneğini işaretlerken, yüzde 90'ı "çocuğunun öğreticisiyle sağlıklı iletişim kurduğu" tercihinde bulundu.

Katılımcıların yüzde 89'u öğreticilerin mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli olduğunu belirtti.

Veliler, genel memnuniyetin yüksek olmasına rağmen kursların fiziki imkanlarının geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber