Kesilen 24 milyon dijital tren biletiyle 3 bin ağaç kurtuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında biletlemeden seyahat hizmetlerine kadar birçok süreci tek çatı altında buluşturan Yolcu Taşıma Platformu'nun (YTP) çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağladığını belirterek, "Platform sayesinde oluşturulan yıllık ortalama 24 milyon dijital biletle, 3 bin ağacın kesilmesi önlendi." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yolcu Taşıma Platformu'nun, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından demir yollarında dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hizmete alındığını bildirdi.

Platformun, vatandaşların seyahat süreçlerini kolaylaştırdığını, hız ve kolaylık getirdiğini vurgulayan Uraloğlu, uygulamanın, demir yollarında hızlı, güvenli ve dijital hizmet sunma vizyonunun önemli bir yansıması olduğunu söyledi.

Uraloğlu, platformun kullanım alanına ilişkin bilgi vererek, "Tamamen Türk mühendislerle, açık kaynak teknolojileri kullanılarak geliştirilen platform, biletlemeden kapasite yönetimine, ticari satış platformlarından seyahat hizmetlerine kadar birçok süreci tek çatı altında buluşturuyor." diye konuştu.

Yerli ve milli projeler üretmeye devam

Projenin, kamuda dijital dönüşüm sürecinde yerli üretim, teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin güçlü bir örneği olduğunu kaydeden Uraloğlu, YTP bünyesindeki modüllerle, sadece biletleme değil, akıllı doluluk, kapasite yönetimi ve ticari satış platformu gibi çalışmaların daha verimli yürütüldüğünü anlattı.

Yolcuların platform üzerinden araç kiralama ve otel rezervasyonu gibi ek hizmetleri de alabildiğine işaret eden Uraloğlu, "Biletleme, sefer yönetimi ve gelir süreçleri artık dışa bağımlı olmadan kendi altyapımızla yürütülüyor. Uygulama, veri analizi ve yapay zeka tabanlı optimizasyon sistemleriyle kritik teknolojilerde yerli yetkinlik kazandı. Yerli ve milli çözümlerle başarılı projeler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, platformun, vatandaşların seyahat deneyimini sadeleştirip, hızlılık ve kolaylık sağladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Platformla vatandaşlar artık biletlerini web ya da mobil uygulama aracılığıyla saniyeler içinde alabiliyor. Gişelerde işlem süresi 15 saniye, mobilde 35 saniyeye kadar düştü. Ayrıca anlık koltuk haritası, fiyat ve sefer bilgileriyle güvenli bir seyahat planlaması mümkün hale geldi. Mikroservis ve modüler mimarisi sayesinde, hava, kara ve deniz yolu taşımacılığı sistemleriyle entegre çalışabiliyor. Bulut tabanlı yapısı sayesinde günlük 85 bin biletleme kapasitesiyle yüksek işlem hacmini karşılayabiliyor. YTP dijital dönüşümün yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağladı. Platform sayesinde oluşturulan yıllık ortalama 24 milyon dijital biletle, 3 bin ağacın kesilmesi önlendi. Gerçek zamanlı doluluk verileriyle sefer planlamaları daha verimli yapılırken boş vagon taşımaları azaldı, enerji tüketimi düştü."

YTP'ye, Türkiye Bilişim Ödülleri 2025'te birincilik ödülü

Uraloğlu, mikroservis mimarisi sayesinde platformun yalnızca ihtiyaç halinde kaynak kullanarak enerji tasarrufu sağladığını ve yolcuların işlemlerini uzaktan yapabilmesiyle, karbon ayak izini azalttığını dile getirdi.

Bu uygulamalarla demir yollarını dijital çağa uygun hale getirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Dijital dönüşüm vizyonumuzda yerli ve milli çözümler üretmedeki kararlığımız sayesinde başarılı projeler geliştiriyoruz. Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri 2025'te 'Kamudan Vatandaşa Hizmetler' kategorisinde TCDD Taşımacılık'ın platformunun birincilik ödülüne layık görülmesi, kamuda dijital dönüşümün güçlü bir örneğidir." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, projenin çok paydaşlı işbirliği modeliyle hayata geçirildiğini ifade ederek, yerli teknoloji girişimlerini de projeye dahil ederek girişimciliği ve yenilikçi çözümleri desteklediklerini söyledi.

Özel sektör paydaşlarıyla yürütülen proje kapsamında taksi, otel ve benzeri hizmetleri entegre edilerek ekosistemi güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Açık kaynak teknolojileriyle geliştirilen platform, esneklik sağlıyor ve lisans maliyetlerini düşürüyor. Kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan platform, bugün Türkiye'nin en çok kullanılan biletleme sistemi haline gelmiş durumda. Bu da projenin teknik gücünün toplumda yansımasını göstermektedir."