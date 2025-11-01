Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Bakan Uraloğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nda konuştu: - "Yaptığımız hizmetlerin gerçekten siyaseten oy olarak karşılığını alabilsek, en az yüzde 80-90 oy alırız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 18:05, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 18:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yaptığımız hizmetlerin gerçekten siyaseten oy olarak karşılığını alabilsek, en az yüzde 80-90 oy alırız." dedi.

İl merkezindeki esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na geçen Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin Burdur'a 70 milyar liranın üzerinde hizmet ve yatırım yaptığını belirterek, şu anda sadece Karayollarında devam eden 8 tane proje olduğunu, bunların da tutarının 8-10 milyar lira civarında olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız hizmetlerin gerçekten siyaseten oy olarak karşılığını alabilsek, en az yüzde 80-90 oy alırız. Ama vatandaşımıza sadece hizmet etmekle kalmayacağız, gönlüne de gireceğiz. Onunla temas edeceğiz. Bu da teşkilatlarımızın, hep beraber yapmamız gereken bir iş. Yani bu bizim evladımız, o bizim komşumuz, o bizim akrabamız demeyeceğiz. Çünkü insanlara dokunmak, onlara bir şey söylemek kıymetli. Bire birde, onlardan bir şey talep etmek veya bir şey vermek kıymetli. Onun için bunu aksatmayacağız. Teşkilatlarımız bu anlamda var. AK Parti teşkilatlarımız yıllarca bunu yapmış durumda. Bundan sonra da inşallah daha iyi bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin bir ateş çemberinin içinde yer aldığını belirten Uraloğlu, 2018 yılında Türkiye'yi hedef alan ekonomik saldırılar olduğunu, salgın süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının olduğunu, Gazze'de soykırım yaşandığını belirtti.

Uraloğlu, bunların yanı sıra İran-İsrail çatışması, Pakistan, Afganistan ve Libya'da sıkıntılar, Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarılmasıyla ilgili çok ciddi operasyonlar olduğunu vurgulayarak, "Bunlara baktığımız zaman, hepsinde bir söz sahibi olan, hepsinde söylediği sözün dinlendiği bir Türkiye var. Bunun başında da Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Gerçekten biz nereye gidersek veya dünyanın neresinden misafirimiz gelirse, Cumhurbaşkanı'mızın tesis ettiği liderlik dünyada sağladığı itibar bizlerin gururunu kabartıyor. Bizleri mutlu, memnun ediyor." dedi.

- "Görevimizi yapacağız, Allahutaala da nasip edecek"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dili, dini, ırkı ne olursa olsun mazlum olan herkese el uzattığı, uzatmaya da gayret gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bizim etrafımızda aldığımız inisiyatifi çekemeyen aktör var, ülke var. Bunları sizler biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Bizim görevimiz nedir? Sefere çıkmaktır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kalkınma seferberliğine çıktık. Yine çağdaş uygarlık seferberliğine çıktık. Dünyada en kalkınmış ülkeler kategorisine girme seferberliğine çıktık. Allahutaala da çok şükür zaferi nasip ediyor. Görevimizi yapacağız Allahutaala da nasip edecek. 'Seçime iki sene var, iki buçuk sene var' diye böyle bir rehavet asla olmadı. Bundan sonra da olmayacak inşallah. Durmaksızın, gece gündüz demeden, yarın seçim olacakmış gibi hem hizmetlerimize devam edeceğiz hem de teşkilat faaliyetlerimize devam edeceğiz. Milletimize hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etme noktasında gece gündüz gayret edeceğiz. Bunu yaparken de biz yöneticiler, teşkilatlar olarak asla vatandaşlarımızın başına kakmadan. Çünkü biz vatandaşımızın bize verdiği yetkiyle hizmet etmeye gayret ediyoruz."

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.

