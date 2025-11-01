FETÖ üyesi eski öğretmen ile tır sürücü tutuklandı

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu dün bir tırda yakalanan Ö.D. ve tır sürücüsü E.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen Ö.D, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tır sürücüsü E.E. ise "göçmen kaçaklığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

