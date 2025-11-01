Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
11 yaşında başladığı mesleğinde 65 yıldır sokaklarda

Isparta'da 11 yaşından bu yana sokaklarda Osmanlı macunu satan 76 yaşındaki 'Ali Dede' lakaplı yaşlı adam, 65 yıldır aynı işle ekmeğini kazanıyor. Tek çocuğunu bu meslekle büyüttüğünü anlatan yaşlı adam, "Gençler bugün 'iş yok' diyor ama aslında çalışmak isteyene her zaman iş var. Yeter ki azimli olsunlar, gerekirse ekmeğini taştan çıkarsınlar" diyerek gençlere hem nasihat veriyor hem de alın teriyle örnek oluyor.

Haber Giriş : 01 Kasım 2025 23:40, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 23:32
Isparta'da 11 yaşından bu yana sokaklarda Osmanlı macunu satan 76 yaşındaki Ali Hasan Kahyaoğlu, babasından öğrendiği mesleği 65 yıldır sürdürüyor. Tek çocuğunu da bu meslekle büyüttüğünü dile getiren Kahyaoğlu, günümüz gençlerine "Çalışmaktan vazgeçmeyin, gerekirse ekmeğinizi taştan çıkarın" mesajı veriyor. Emeğin ve azmin her zaman karşılık bulduğunu vurgulayan Kahyaoğlu, mesleğini yaşatmanın gururunu yaşıyor.

65 yıllık emekle geçen ömür

76 yaşındaki Ali Hasan Kahyaoğlu, "11 yaşından beri bu işi yaparım. Evimin geçimini 65 yıldır bu işle sağlıyorum. Tek çocuğumu bu meslekle okuttum ve şimdi burada torunuma bakıyorum. Oğlum şu anda komutan oldu. Bu meslek bana babamdan kaldı, o günden beri devam ettiriyorum. Yani bu macun işi Osmanlı döneminden bu yana, aşağı yukarı bin yıllık bir geçmişe sahip" dedi.

"Zabıtalar tepsimi alırdı bende gidip yenisini yaptırırdım"

Kahyaoğlu, geçmişte uzun yıllarını Ankara sokaklarında macun satarak geçirdiğini belirterek, "Ankara'da çok macun sattım. Düğünlere, toplantılara, hatta lüks otellere bile giderdim. Ankara'da zabıtalar bizim gibi seyyar satıcıları sık sık yakalardı, tepsimizi alıp götürürlerdi. Ben de hemen yeniden yaptırır, bir şekilde satmaya devam ederdim. Çok şükür artık o sıkıntıları yaşamıyoruz. Çoğu konuda Isparta'nın durumu Ankara'dan daha iyi. Beni burada herkes 'Ali Dede' olarak tanır" şeklinde konuştu.

"Macun tamamen kendi üretimim"

Günlük ortalama bin ila bin 500 lira kazandığını söyleyen Kahyaoğlu, "Bazı günler satış az oluyor, kazancım 500 liraya kadar düşüyor. Sürekli aynı yerde durmuyorum, geziyorum. Okullara gidiyorum, çarşıda satıyorum. Bu macunu çocuklardan çok büyükler de merak edip alıyor. Macun tamamen kendi üretimim. Meyve özlerinden yapıyorum, her birini ayrı ayrı kaynatıyorum. Sonra tepsinin gözlerine döküyorum, kendiliğinden donuyor. Akşamdan ürünü yaparım, sabaha hazır olur. Malzeme dayanıklıdır; ekşimez, kokmaz, bozulmaz" diye konuştu.

"Gençler çalışmaktan vazgeçmesin"

Günümüzde iş bulamadıklarını söyleyen gençlere seslenen Kahyaoğlu, "Şimdiki gençler iş yok diye şikayet ediyor ama yapılacak iş çok. Bazı gençleri tanıyorum, 'açız' diyorlar ama çalışmaya gelince meslek beğenmiyorlar. Ben 76 yaşındayım, hala çalışıyorum. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Türkiye'de çalışmak isteyene iş çok. Bu macun işini yapmalarını da isterim ama herkes yapamaz. Bu sokaklarda bir tane 'Ali Dede' var, o da benim. Gençlere tavsiyem, çalışmaktan vazgeçmesinler, azimli olsunlar. Kendi oğlum bile bu işi yapamaz, çünkü gençler artık çok çekingen" dedi.

