Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü zeytinliğe uçtu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan Ç., İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 16 AEC 479 plakalı otomobili kullanan Hasan Ç., sollama yaptığı sırada kontrolü kaybetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net