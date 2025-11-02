İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı

Avrupa otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen "Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of the Year)" yarışmasında 2026 yılı finalistleri belli oldu.

2026 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri açıklandı

Jüri tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 35 aday arasından seçilen yedi model finale kalmaya hak kazandı. 2026 finalistleri arasında özellikle crossover ve elektrikli otomobillerin öne çıktığı dikkat çekiyor.

Finale kalan modeller şunlar oldu:

-Citroen C5 Aircross

-Dacia Bigster

-Fiat Grande Panda

-Kia EV4

-Mercedes-Benz CLA

-Renault 4

-Skoda Elroq

Finale kalan yedi araçtan beşi crossover veya SUV gövde tipine sahip olurken, üç model tamamen elektrikli olarak tasarlandı. Diğer üç modelin ise elektrikli versiyonları da bulunuyor.

Kazanan model, 9 Ocak 2026 tarihinde Brüksel Uluslararası Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek törende açıklanacak. Avrupa'nın 35 ülkesini temsil eden 60 otomotiv gazetecisinden oluşan jüri, finalistleri İspanya'da gerçekleştireceği test sürüşleriyle değerlendirecek.

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü, ilk kez 1964 yılında verilmeye başlandı. Geçtiğimiz yılın kazananı elektrikli Renault 5 E-Tech olmuştu. 2026 yarışında ise hangi modelin zirveye ulaşacağı merakla bekleniyor.

