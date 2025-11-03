Mehmet Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" sürecinde artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Bu aşamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi de bekleniyor" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni aşama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi. Uçum, 12 Mayıs'taki fesih kararı, 11 Temmuz'daki sembolik silah yakma töreni, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılışında yaptığı konuşma, 26 Ekim'de örgütün geri çekilme duyurusu ve 30 Ekim'deki İmralı heyeti görüşmesinin süreci olgunlaştırdığını ifade etti.

"Artık yeni gelişmelerin olacağı aşamadayız"

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı heyetiyle yaptığı son görüşmenin "verimli ve umut verici" geçtiğini belirterek, "Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtik" dedi. Bu süreçte TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, dinleme faaliyetlerini tamamlamadan önce İmralı'da Abdullah Öcalan'ı dinlemesinin beklendiğini ifade etti.

Komisyondan demokrasi raporu beklentisi

Uçum ayrıca, Komisyonun "demokrasiyi güçlendirme" başlıklı bir rapor hazırlamasının kamuoyunun beklentileri arasında olduğunu belirtti. Raporda geçiş süreciyle birlikte demokratikleşme perspektifinin yer alması gerektiğini vurguladı.

İmralı ziyareti tartışması Meclis gündeminde

Komisyonun Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidip gitmeyeceği ise Meclis kulislerinde tartışma konusu oldu. 51 üyeli komisyonda kararlar beşte üç çoğunlukla alınıyor. CHP'nin 11 üyeyle temsil edildiği komisyonda, İmralı ziyaretine sıcak bakmadığı belirtilirken, AK Parti, MHP ve DEM Partisi'nin oy sayısının çoğunluk için yeterli olduğu ifade ediliyor.