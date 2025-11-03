Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
Ekimde üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarım sigortaları kapsamında, üreticilere hasarları için ödenen miktarı açıkladı.

03 Kasım 2025
Ekimde üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Tarım sigortaları kapsamında ekimde üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendi.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, ekimde zirai don için 10,9 milyar lira, hayvan hayat sigortaları için 521 milyon lira, dolu ve fırtına için de 155 milyon lira ödeme yapıldı.

ÖDEMELER DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILDI

Üreticinin emeğini koruyarak, tarımsal üretimi güvence altına aldıklarına işaret eden Yumaklı,

"1-31 Ekim tarihlerinde Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için üreticimizi korumaya devam ediyoruz."

ifadelerini kullandı.

