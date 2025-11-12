Meteoroloji duyurdu: Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.