Meteoroloji duyurdu: Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Ege, İç Anadolu'nun bazı bölümleri (Eskişehir, Sivas, Çankırı) ve Doğu Anadolu'nun batısında (Erzincan, Tunceli, Bingöl) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

12 Kasım 2025 08:18
Meteoroloji duyurdu: Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

