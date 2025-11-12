Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 18:51, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 19:01
BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 6,28 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 3,15 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik sürecin hız kazanması fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi 10.700 puanı test etmesinin ardından gelen satışlar kazançlarını törpülemesine rağmen günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Eylül 2025'te cari işlemler hesabında 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 803 milyon dolarlık fazla oluştu. AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngörmüştü.

Analistler yarın yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinin, Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.850 seviyeleri direnç, 10.550 ve 10.450 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.


