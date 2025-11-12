Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Muazzez Abacı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 20:11, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 20:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşında yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın yaşamını yitirmesiyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.
"Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."