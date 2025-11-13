Yönetmelik değişti: DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi yer alacak
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı

MSB'den yapılan açıklamada; "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 11:01, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 11:57
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucu son şehit naaşına da ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

ŞEHİTLER İÇİN İKİ TÖREN YAPILACAK

Şehitlerin cenazeleriyle ilgili planlama da koordine ediliyor.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Naaşların Türkiye'ye getirilip, iki ayrı tören yapılması planlanıyor.

Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.

Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.

ÖN İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR

Uçağın neden düştüğüne ışık tutması beklenen kara kutu dün bulundu. Kara kutu, Türkiye'ye getirilip incelemeye alındı.

Kazaya ilişkin ön inceleme raporunun ise kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kaza hakkında bir dizi yorum yapılmasına rağmen, asıl nedeni kısa sürede yazılması beklenen ön inceleme raporu ortaya koyacak.

İncelemelerin bu aşamada, uçağın teknik sorun yaşayıp yaşamadığı üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Bölgede çalışma yapan uzman ekip, uçağın bütrün parçaları ve enkazı ayrıntılı inceliyor.

