Antalya'da kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı
Alanya ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, kesici aletle yaraladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli aranıyor.
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 16:44, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 16:45
Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen nedenle kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp, düşürdü.
Ardından kesici aletle kadına saldıran şüpheli kaçtı.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Yaralanan kadın hastaneye götürülürken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Diğer yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; şüphelinin kaldırımda yürürken karşısından gelen kadını yumruğuyla yere düşürmesi, ardından yerde saldırıya devam etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer aldı.