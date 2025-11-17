Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 42,3290 42,3300 42,3180 42,3190 Avro 49,2900 49,2910 49,0890 49,0900 Sterlin 55,7600 55,7700 55,7780 55,7880 İsviçre frangı 53,6370 53,6470 53,2170 53,2270 ANKARA ABD Doları 42,2990 42,3790 42,2880 42,3680 Avro 49,2500 49,3300 49,0490 49,1290 Sterlin 55,7000 55,9100 55,7180 55,9280