Dolar haftayı 42,44 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,44 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 17:18, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,3600
|42,3610
|42,4430
|42,4440
|Avro
|48,9970
|48,9980
|48,9360
|48,9370
|Sterlin
|55,6080
|55,6180
|55,5830
|55,5930
|İsviçre frangı
|52,7040
|52,7140
|52,6460
|52,6560
|ANKARA
|ABD Doları
|42,3300
|42,4100
|42,4130
|42,4930
|Avro
|48,9570
|49,0370
|48,8960
|48,9760
|Sterlin
|55,5480
|55,7580
|55,5230
|55,7330