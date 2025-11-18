Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 18:22, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 18:24
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna ile ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."