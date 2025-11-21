Hafta sonu hava nasıl olacak?

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hafta sonu hava bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonu Ankara ve İstanbul'da yağış beklenmezken İzmir'de yağış görülecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 17:06, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 17:07
Yazdır
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, hafta sonu için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yurdun büyük bir bölümünde hafta sonu az bulutlu ve açık bir havanın görüleceğini, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pusun etkili olacağını söyledi.

Yarın, Edirne, Muğla, Aydın ve İzmir'in güney kesimleriyle, Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Tekin, pazar günü batı kesimlerde yağış görüleceğini söyledi.

Pazar günü, Marmara ve Ege bölgeleriyle Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın çevresinde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Özellikle pazar günü yağışların Muğla, Aydın, Denizli çevresi ve Edremit Körfezi civarında kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

Yeni haftayla birlikte bu yağışlı sistemin kademeli olarak doğu kesimlere ilerleyeceğini kaydeden Tekin, "Pazartesi günü Marmara'nın doğusu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'de yağışları görmek mümkün olacak." diye konuştu.

Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Tekin, önümüzdeki hafta ise iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derecelik bir azalacağını söyledi.

- Üç büyükşehirde hava durumu

Hafta sonu başkentte yağış beklenmediğini bildiren Tekin, sıcaklığın 21 ila 22 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Fevzi Burak Tekin, pazartesi günü Ankara'da yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini ifade etti.

İstanbul'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını belirten Tekin, sıcaklıkların 20 derecelerde olacağını aktardı.

İzmir'de ise yarın kıyı ilçelerde beklenen yağışın pazar günü il genelinde görüleceğini kaydeden Tekin, sıcaklığın 22 ila 24 derecelerde olacağını bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber