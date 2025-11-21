Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi'ne başvurular başlıyor

Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi'nde yeni dönem başvuruları başlıyor. Dokuz branşta eğitim verecek

Atölyede başvurular, 24-28 Kasım 2025 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kontenjanla sınırlı ve ücretsiz kurslar için ilçede ikamet etme şartı bulunmuyor. Her kursiyerin bir enstrüman seçebildiği kurslarda uygun yaş grubundaki katılımcılar ayrıca koroya da kayıt yaptırabilecek.

Sanatseverler 7 Farklı Branşta Müzik Yolculuğuna Çıkıyor

Bağlama, bateri, çello, gitar, keman, piyano, perküsyon ve koro atölyelerinin yanı sıra konservatuvara hazırlık eğitimleri de verilecek.

Müzik atölyesinde farklı kontenjanlar ve yaş grupları için eğitim verecek.

Kesin kayıtlar müzik atölyesinde yapılacak Çevrim içi kayıtların ardından başvurular, yetenek sınavları ile değerlendirilecek ve alınan puanlara göre sıralanacak.

Kontenjan dahilinde olan adaylar ise kesin kayıt hakkı kazanacak. Sonuçlar, kişilerin sistemde kayıtlı cep telefonuna SMS yoluyla bildirilecek.

Sınavı kazanan kursiyerlerin, belirtilen tarihler arasında fotoğraf, kimlik fotokopisi ve kayıt formunu müzik atölyesinde doldurarak

teslim etmeleri gerekecek. Belirtilen sürede kayıt yaptırmayan kursiyerlerin kayıt hakkı geçersiz sayılacak. Eğitim hakkı kazanan kursiyerler için derslerinin gün ve saatleri öğretmenleri tarafından belirlenecek. Ders programı kendisine uymayan öğrenciler, kayıt haklarından feragat etmiş sayılacak.

Kursların yaş grupları ve kontenjanları ise şöyle:

Bağlama: 9 yaş ve üzeri (12 kişi)

Bateri: 12 yaş ve üzeri (8 kişi)

Çello: 8 yaş ve üzeri (5 kişi)

Gitar: 9 yaş ve üzeri (25 kişi)

Keman: 8 yaş ve üzeri (40 kişi)

Piyano: 8 yaş ve üzeri (60 kişi)

Perküsyon: 8 yaş ve üzeri (15 kişi)

Koro: 8-14 yaş arası (70 kişi)

Konservatuvara Hazırlık: 8 yaş ve üzeri (12 kişi) alınacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar,

'basvuru.cankaya.bel.tr/muzikatolyesi' adresini ziyaret ederek

detaylı bilgi ve başvuru formuna erişim sağlayabilecek.