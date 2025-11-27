Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor: İlk durağı Anıtkabir oldu

Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Ana sayfaHaberler Dünya

Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor: İlk durağı Anıtkabir oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ziyaretinin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 14:25, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 15:02
Yazdır

Papa 14. Leo bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa 30 Kasım'a kadar Türkiye'de olacak, ardından 2 Aralık'a kadar Lübnan'ı ziyaret edecek.

Papa'nın bugün Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.

Papa, Şeref Defteri'ne şöyle yazdı: "Bana Türkiye'yi ziyaret etme lütfunu bahşettiği için Tanrı'ya şükrediyor ve bu ülkeye ve halkına barış ve bol refah diliyorum."

Akşam İstanbul'a geçecek. 28 Kasım'da ise Kutsal Ruh Katedrali ve bir yardım evini ziyaret edecek, ayrıca Türkiye Hahambaşı ile özel bir görüşme yapacak.

Papa 28 Kasım'da ayrıca Bursa'nın ilçesi İznik'i de ziyaret edecek.

İznik'te, antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntıları yakınında, Patrik Bartholomeos ile birlikte "ekümenik dua" törenine katılacak.

Papa burada Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hıristiyan ruhani liderleriyle birlikte MS 325'te toplanan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak.

İznik'e bu ziyareti nisanda hayatını kaybeden Papa Francesco planlamış ancak vefat etmesinin ardından anma töreni ertelenmişti.

Papa, 29 Kasım'da Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret edecek. Bu ziyarette "kısa bir dua" anı öngörülüyor.

Papa daha sonra Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ne ve Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'ne gidecek ve Patrik Bartholomeos ile bir ortak bildirge imzalayacak.

Aynı gün Volkswagen Arena'da, yaklaşık dört bin kişinin katıldığı bir Kutsal Ayin yönetecek.

30 Kasım'da Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" yaptıktan sonra Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nde Aziz Andreas Yortusu törenine katılacak.

Türkiye'ye giden beşinci papa

Türkiye'ye ilk papa ziyareti 1967'de 6. Paul tarafından yapılmıştı.

14. Leo, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan beşinci Papa olacak.

1960'larda papalar İtalya dışına seyahat etmeye başladığından beri, biri hariç hepsi Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu geleneğin tek istisnası, 1978'de göreve gelmesinden 33 gün sonra ölen 1. John Paul idi.

Vatikan papalık gezileri açısından Türkiye'nin "ayrıcalıklı" bir konuma sahip olduğunu belirtiyor.

Bunu, Hristiyanlığın ilk dönemleri için bugün Türkiye'nin yer aldığı toprakların önemiyle, örneğin kilisenin ilk sekiz konsilinin Türkiye topraklarında yapılmış olmasıyla açıklıyor.

Ayrıca İstanbul'daki Rum Ortodoks kilisesi ile yakınlaşma çabaları da Türkiye ziyaretlerinin baş nedenlerinden.

Beyrut programı

Papa 14. Leo'nun Türkiye'den sonra 30 Kasım-2 Aralık arasında Lübnan'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Beyrut, Annaya, Harissa, Bkerke ve Jal el Dib'e gidecek olan Papa, 2020'deki patlama anısına Beyrut Limanı'nda dua edecek ve bir ayin yönetecek.

Ekim ayında Vatikan'ı ziyaret eden Ürdün Kraliçesi Rania'nın Papa'ya "Lübnan'a seyahat etmenin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sorduğu duyulmuştu. Fotoğraf çekimi sırasında kameraların kaydettiği bu soruya Papa, "Eh, gidiyoruz" diye yanıt vermişti.

23 Kasım'da İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısı sonrası da Papa'nın Lübnan gezisinin güvenlik boyutu tekrar gündeme geldi.

Vatikan, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiyor. Papa da 25 Kasım'da günü gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlarken, bu gezide "barış mesajı" vereceğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber