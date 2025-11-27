Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor: İlk durağı Anıtkabir oldu

Papa 14. Leo bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa 30 Kasım'a kadar Türkiye'de olacak, ardından 2 Aralık'a kadar Lübnan'ı ziyaret edecek.

Papa'nın bugün Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.

Papa, Şeref Defteri'ne şöyle yazdı: "Bana Türkiye'yi ziyaret etme lütfunu bahşettiği için Tanrı'ya şükrediyor ve bu ülkeye ve halkına barış ve bol refah diliyorum."

Akşam İstanbul'a geçecek. 28 Kasım'da ise Kutsal Ruh Katedrali ve bir yardım evini ziyaret edecek, ayrıca Türkiye Hahambaşı ile özel bir görüşme yapacak.

Papa 28 Kasım'da ayrıca Bursa'nın ilçesi İznik'i de ziyaret edecek.

İznik'te, antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntıları yakınında, Patrik Bartholomeos ile birlikte "ekümenik dua" törenine katılacak.

Papa burada Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hıristiyan ruhani liderleriyle birlikte MS 325'te toplanan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak.

İznik'e bu ziyareti nisanda hayatını kaybeden Papa Francesco planlamış ancak vefat etmesinin ardından anma töreni ertelenmişti.

Papa, 29 Kasım'da Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret edecek. Bu ziyarette "kısa bir dua" anı öngörülüyor.

Papa daha sonra Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ne ve Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'ne gidecek ve Patrik Bartholomeos ile bir ortak bildirge imzalayacak.

Aynı gün Volkswagen Arena'da, yaklaşık dört bin kişinin katıldığı bir Kutsal Ayin yönetecek.

30 Kasım'da Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" yaptıktan sonra Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nde Aziz Andreas Yortusu törenine katılacak.

Türkiye'ye giden beşinci papa

Türkiye'ye ilk papa ziyareti 1967'de 6. Paul tarafından yapılmıştı.

14. Leo, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan beşinci Papa olacak.

1960'larda papalar İtalya dışına seyahat etmeye başladığından beri, biri hariç hepsi Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu geleneğin tek istisnası, 1978'de göreve gelmesinden 33 gün sonra ölen 1. John Paul idi.

Vatikan papalık gezileri açısından Türkiye'nin "ayrıcalıklı" bir konuma sahip olduğunu belirtiyor.

Bunu, Hristiyanlığın ilk dönemleri için bugün Türkiye'nin yer aldığı toprakların önemiyle, örneğin kilisenin ilk sekiz konsilinin Türkiye topraklarında yapılmış olmasıyla açıklıyor.

Ayrıca İstanbul'daki Rum Ortodoks kilisesi ile yakınlaşma çabaları da Türkiye ziyaretlerinin baş nedenlerinden.

Beyrut programı

Papa 14. Leo'nun Türkiye'den sonra 30 Kasım-2 Aralık arasında Lübnan'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Beyrut, Annaya, Harissa, Bkerke ve Jal el Dib'e gidecek olan Papa, 2020'deki patlama anısına Beyrut Limanı'nda dua edecek ve bir ayin yönetecek.

Ekim ayında Vatikan'ı ziyaret eden Ürdün Kraliçesi Rania'nın Papa'ya "Lübnan'a seyahat etmenin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sorduğu duyulmuştu. Fotoğraf çekimi sırasında kameraların kaydettiği bu soruya Papa, "Eh, gidiyoruz" diye yanıt vermişti.

23 Kasım'da İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısı sonrası da Papa'nın Lübnan gezisinin güvenlik boyutu tekrar gündeme geldi.

Vatikan, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiyor. Papa da 25 Kasım'da günü gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlarken, bu gezide "barış mesajı" vereceğini söyledi.