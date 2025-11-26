Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edecek olan Papa, 30 Kasım'a kadar Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunacak.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Duran, Papa 14. Leo'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

Yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra, Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi.

