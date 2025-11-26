Erzurum'da otomobil içinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Nenehatun Siteleri arkasında meydana gelen olayda, şahıslar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 YARALI

Kavga sırasında 2 kişi göğsünden ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak yaralandı.

Şüpheli Kemal K.'nin ise yaşanan arbede sırasında elinden yaralandığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

Olay sonrası yaya olarak araçtan kaçan şüpheli Kemal K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.