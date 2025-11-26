MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
Ekonomi

SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
26 Kasım 2025 07:50
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

SPK'nin haftalık bültenine göre Kurul, farklı türlerde tahvil, finansman bonosu ve kira sertifikası ihraçları için yapılan başvuruları değerlendirerek onayladı.

Borçlanma araçları kapsamında, Enerjisa Enerji AŞ'nin 100 milyar lira, Deniz Faktoring AŞ'nin 11,6 milyar lira, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'nin 6,45 milyar lira, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 5 milyar lira, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 700 milyon lira, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ'nin 500 milyon lira, Lider Faktoring AŞ'nin 490 milyon lira, Parafinans Faktoring AŞ'nin 450 milyon lira ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 16,8 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihraç başvurularına onay verdi.

Buna ek olarak, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 8 milyar dolar, Kardemir Çelik Sanayi AŞ'nin 320 milyon dolar, Nurol Holding AŞ'nin 200 milyon dolar ve Fibabanka AŞ'nin 200 milyon dolar tutarındaki yurt dışı tahvil ihraçları Kurul tarafından uygun bulundu.

Garanti BBVA Birinci Varlık Finansman Fonu'nun 50 milyar lira Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK), Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 40 milyar ve 10 milyar lira kira sertifikası, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar lira, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar lira ve KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar lira kira sertifikası ihraçları için onay verildi.

Vakıf Katılım Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Vakıf Katılım Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ve Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin çıktı.

Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin BIST TLREF Endeksi Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onaylandı.

Martı Otel İşletmeleri AŞ'ye yapılan inceleme sonucunda, 2 kişiye pay satış bilgi formu olmadan borsada pay satışı yaptıkları gerekçesiyle toplam 17 milyon 756 bin 596 lira idari para cezası uygulandı.

Soylu Sanayi Yatırımları Ticaret AŞ'ye, finansal raporlamaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve özel durum açıklamalarının yapılmaması nedeniyle toplam 2 milyon 218 bin 603 lira idari para cezası verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 63 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

BtcTurk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 480 milyon liradan 680 milyon liraya çıkarılması, çeşitli portföy yönetimi şirketlerinin sermaye artırımları, yatırım kuruluşlarının şube ve irtibat bürosu açma talepleri olumlu karşılandı.

