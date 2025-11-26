Bitcoin fonlarından kayıplar, kripto para birimlerini sarsıyor

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerindeki çıkışlar 4. haftasına ulaşırken, Bitcoin'deki kar satışlarının ve küresel makro politikalardaki belirsizliğin bu çıkışlarda etkili olduğu belirtiliyor.

Kripto para piyasası son aylarda negatif bir görünüm sergiliyor.

Bitcoin şu anda 87 bin 333,9 ve Ethereum ise 2 bin 911,07 dolarda.

KRİPTO PARA PİYASASI GERİLEDİ

Piyasanın toplam değeri geçen ay 4,2 trilyon dolar seviyelerindeyken bu hafta içerisinde 2,8 trilyon dolara kadar geriledi.

En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin de aynı dönemde 120 bin dolardan 80 bin dolara kadar düştü.

BORSA YATIRIM FONU SPOT BİTCOİN ETF'LERİNDEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Bitcoin'in ciddi değer kaybı yaşadığı bu dönemde spot bitcoin ETF olarak da bilinen borsa yatırım fonlarından da büyük çıkışlar yaşandı.

BİR HAFTADA 1,22 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

ABD'de geleneksel borsalarda işlem gören ve hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların talep edebildiği bu yatırım araçlarından geçen hafta 1,22 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Böylece spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar 4. haftasına girerken bu varlıklardan çıkışların toplamı 4,34 milyar doları buldu.

"TEMELİNDE İKİ NEDEN VAR"

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, spot Bitcoin ETF çıkışlarıyla Bitcoin fiyatı arasında kısa vadede pozitif bir korelasyon gözlendiğini belirtti.