İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı madde temin ettikleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 09:35, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 09:35
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalarda, terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.