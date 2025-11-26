Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle bu bölgelerde kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu ve sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:

Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere Göre Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Marmara Bölgesi

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.

Bursa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

21°C, parçalı ve çok bulutlu Çanakkale: 19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Edirne: 18°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 16°C, parçalı ve az bulutlu

16°C, parçalı ve az bulutlu Denizli: 19°C, parçalı ve az bulutlu

19°C, parçalı ve az bulutlu İzmir: 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Muğla: 17°C, çok bulutlu, akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu ve açık. Antalya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Adana: 23°C, az bulutlu ve açık

23°C, az bulutlu ve açık Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hatay: 20°C, az bulutlu ve açık

20°C, az bulutlu ve açık Isparta: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.

Ankara: 16°C, parçalı ve az bulutlu

16°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 16°C, parçalı ve az bulutlu

16°C, parçalı ve az bulutlu Kayseri: 14°C, parçalı ve az bulutlu

14°C, parçalı ve az bulutlu Konya: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 17°C, parçalı ve az bulutlu

17°C, parçalı ve az bulutlu Düzce: 20°C, parçalı ve az bulutlu

20°C, parçalı ve az bulutlu Sinop: 21°C, parçalı ve az bulutlu

21°C, parçalı ve az bulutlu Zonguldak: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis oluşabilir.

Amasya: 17°C, parçalı ve az bulutlu

17°C, parçalı ve az bulutlu Rize: 18°C, parçalı ve az bulutlu

18°C, parçalı ve az bulutlu Samsun: 23°C, parçalı ve az bulutlu

23°C, parçalı ve az bulutlu Trabzon: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Erzurum: 7°C, parçalı ve az bulutlu

7°C, parçalı ve az bulutlu Kars: 9°C, parçalı ve az bulutlu

9°C, parçalı ve az bulutlu Malatya: 8°C, parçalı ve az bulutlu

8°C, parçalı ve az bulutlu Van: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık; doğusunda yer yer parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Mardin ile Diyarbakır'ın doğu kesimleri ile Batman'ın batısında hafif sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ile doğuda pus ve sis oluşabilir.

Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı Gaziantep: 18°C, az bulutlu ve açık

18°C, az bulutlu ve açık Mardin: 16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı Siirt: 15°C, az bulutlu ve açık



