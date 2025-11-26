İSKİ çalışması yoğun trafiğe neden oldu
Arnavutköy'de İSKİ'nin planladığı yol çalışması nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafiğe kapatılan şerit, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde başlayan yoğun trafik, gece yarısına kadar devam etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 09:24, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 09:35
İstanbul'da İSKİ ekipleri Arnavutköy Çevre Yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde altyapı çalışması başlatmak amacıyla şerit kapattı.
Yolun iş makineleriyle kapatılmasına rağmen gün boyu herhangi bir çalışma yapılmadığı görülürken bu durum, bölge trafiğini kilitledi.
Yoğunluk nedeniyle sürücüler uzun süre araçlarında beklerken, bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Trafiğin hem Arnavutköy ilçe merkezi hem de çevre mahallelerdeki bağlantı yollarına kadar uzadı.