İSKİ çalışması yoğun trafiğe neden oldu

İstanbul'da İSKİ ekipleri Arnavutköy Çevre Yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde altyapı çalışması başlatmak amacıyla şerit kapattı.

Yolun iş makineleriyle kapatılmasına rağmen gün boyu herhangi bir çalışma yapılmadığı görülürken bu durum, bölge trafiğini kilitledi.

Yoğunluk nedeniyle sürücüler uzun süre araçlarında beklerken, bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Trafiğin hem Arnavutköy ilçe merkezi hem de çevre mahallelerdeki bağlantı yollarına kadar uzadı.