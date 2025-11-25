Kocaeli'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi öldü

Yaşamını yitiren yaya Z.S'nin, yolun karşı şeridinde park halindeki tırın sürücüsü olduğu, market alışverişi için yolun karşısına geçtiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net