Benzin ve motorine indirim gelebilir
Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve rafineri marjlarındaki düşüş benzin ve motorine indirim sinyali vermeye başladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 10:49, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 10:56
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri güçlenmeye başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLABİLİR
Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.
İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.