Ankara'daki Okullardan 1.366 Yetime Destek

İHH tarafından 2013 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile koordineli şekilde yürütülen proje, okul öncesinden liseye ve özel okullara kadar tüm kademelerdeki öğrencilerin katılımına açık. Proje ile öğrenciler, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan yetimlere düzenli destek veriyor.

Öğrencilerin projeye katkısı, geçen eğitim-öğretim yılına göre 2024-2025 döneminde önemli ölçüde arttı.

Projeye nasıl dahil olunuyor?

Projeye destek vermek isteyen sınıflar, okul idaresinin bilgisi dahilinde öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvurabiliyor. Yetim Sponsorluk Formu, okul tarafından elden teslim edilebildiği gibi İHH Ankara Şubesi üzerinden de iletilebiliyor.