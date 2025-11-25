Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 13 kişi gözaltında

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kurarak organize şekilde çalıştıkları ve banka hesaplarındaki işlem hacminin 899 milyon TL olduğu belirlendi. Bu tespitlerin ardından Edirne merkezli, Hatay ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda Edirne'de 11, Hatay'da 1 ve Şanlıurfa'da 1 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca dosya çerçevesinde yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.