'Bungalov dolandırıcılığı' operasyonunda 23 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 11 ilde, internet üzerinden verdikleri sahte bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Haber Giriş : 25 Kasım 2025 22:28, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 22:30
'Bungalov dolandırıcılığı' operasyonunda 23 zanlı tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş'ta birçok vatandaşın, günübirlik bungalov kiralamak için internet ve sosyal medya üzerinden şüphelilerin verdiği hesap numaralarına havale yaparak dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık olayına karışan 24 şüpheli tespit edildi.

Operasyon öncesi ara yakalama yapılması üzerine 3 kişi tutuklandı. 22 Kasım'da 50 ekipteki 100 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 21 kişi gözaltına alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden 3 kişi bulundukları illerde yargılanırken, 18 şüpheli ise Gebze Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce tutuklanan 3 kişinin ardından 20 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

