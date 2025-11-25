Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücüsü öldü

Kaza, saat 16.30 sıralarında yol yapım çalışmasının sürdüğü Yurtbekler Köyü yakınlarında meydana geldi. Yol çalışmasında yeralan Bayram Ali Aydın'ın kullandığı kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Bayram Ali Aydın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonun ve sürücünün, İl Özel İdaresi'nin yol yapım işlerini yürüten taşeron bir firmada çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.