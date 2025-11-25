Türkiye, Mısır ve Katar Gazze için bir araya geldi

Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkesi ele almak üzere bir araya geldi. Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani katıldı. Mısır basını görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik adımların ele alındığını bildirdi.