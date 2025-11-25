Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Fenerbahçeli Ederson ve Galatasaraylı Sallai PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai ile Süper Lig'den 12 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Haber Giriş : 25 Kasım 2025 19:16, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 20:15
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Kayserispor Kulübü'nün 22.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy'un aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü Antrenörü Vito Tercolo'nun aynı müsabakadaki 'cezaya uyulmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda cezalı)

Eyüpspor Kulübü'nün 22.11.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Fatih Karagümrük müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüpspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 22.11.2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecisi Abdullah Kavukcu'nun aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Roland Sallai'nın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 23.11.2025 tarihinde oynanan Göztepe-Kocaelispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü'nün 23.11.2025 tarihinde oynanan Göztepe-Kocaelispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 23.11.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş-Samsunspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 23.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve kulübün 23.11.2025 tarihinde x sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamada yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'un kulübün 23.11.2025 tarihinde X sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü'nün 23.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü'nün futbolcusu Ederson Santana de Moraes'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Konyaspor Kulübü'nün 24.11.2025 tarihinde oynanan Konyaspor-Antalyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün 24.11.2025 tarihinde oynanan Konyaspor-Antalyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nün 24.11.2025 tarihinde oynanan Rams Başakşehir-Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Rams başakşehir futbol kulübü idarecisi Mesut Altan'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 24.11.2025 tarihinde oynanan Rams Başakşehir-Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

