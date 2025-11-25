DMK'den kadına şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' çağrısı
Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Ankara'da uluslararası paydaşların katıldığı kapsamlı bir etkinlik düzenledi. DMK Genel Başkanı Osman Kaya'nın şiddete karşı kararlı duruşunu yinelediği programda, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bahar Altıntaş, kamu kurumlarında "sıfır tolerans", güvenli çalışma ortamı ve uluslararası standartlara uyumu temel alan yeni politika belgesini paylaştı.
Devlet Memurları Konfederasyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir programa imza attı. Etkinlik, DMK Dış İlişkiler
Komisyonu'nun koordinasyonunda, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde,yerel, ulusal
ve uluslararası paydaşların geniş katılımıyla gerçekleştirildi.
Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu sendikacılığın
kadın haklarına bakışı ve etkisi üzerine etkili bir konuşma yaptı.
"Kadının güçlenmesi, kamuda emeğinin karşılığını alması ve şiddetsiz bir geleceğin inşa edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineliyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum." sözleriyle şiddete karşı duruşunu da açıkça ifade etti.Programda; kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumların sorumluluğuna, çalışanların güvenli çalışma ortamı hakkına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik kapsamlı mesajlar verildi.
DMK Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bahar Altıntaş, konuşmasında; hazırlanan
eylem planı ve politika belgesinin üç temel yaklaşım üzerine inşa edildiğini
vurgulayarak şunları söyledi:
"Kurumlarımızda şiddete karşı sıfır tolerans, çalışanlarımızın mesleki ve özel hayatlarında güvende hissetmesini sağlayacak destek mekanizmaları ve uluslararası standartlarla uyumlu, sürdürülebilir politikalar. Bugün bu üç ilkeyi, tüm paydaşlarımızla birlikte yeniden teyit ediyoruz."
Etkinlik kapsamında, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Cinsiyet Eşitliği İzleme
Derneği, Başkent Gençlik Meclisi ve Kardeş Uluslar Arası gençlik Spor ve eğitim
derneği, toplumsal dinamikleri, uluslararası örnekler ve ortak mücadele stratejileriyle
ele aldı.
Uluslararası misyon temsilcileri, politikadan önemli isimler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları da programda yer alarak şiddetin hiçbir ayrı gözetmeksizin sahip çıkılması gereken bir toplumsal sorun olduğunu göstermiş oldu.
DMK, 25 Kasım vesilesiyle hazırlanan politika belgesini kamuoyuyla paylaşarak, kamu kurumlarında şiddete karşı daha güçlü, bütüncül ve işbirliğine dayalı bir mücadele çağrısında bulundu. Dış İlişkiler Komisyonu'nun liderliğinde yürütülen çalışma; hem ulusal hem uluslararası düzeyde büyük takdir topladı.