Sınıfta rahatsızlanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Of ilçesinde ortaokul öğrencisi, sınıfta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken 13 yaşındaki öğrencinin burada hayatını kaybettiği belirtildi.
Trabzon'un Of ilçesinde acı olay...
Pınaraltı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan, dün sabah okuldaki sınıfında rahatsızlandı.
Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, ardından Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Gece saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından ailesi tarafından memleketi Van'a götürüldü.
"ÖĞRENCİMİZİN ANİ ÖLÜMÜ HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu yaptığı paylaşımda,
"İlçemiz Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü.
Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun"ifadelerine yer verdi.