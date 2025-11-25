Gündem Etmiştik! Adrese teslim ilan iptal edildi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen adrese teslim öğretim görevlisi kadrosu haberimiz üzerine iptal edildi!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 19 Kasım 2025 tarihli ve 33082
sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda yer alan özel
şartın, doğrudan bir adayı tarif ettiğini "Makale
Başlığı Öğretim Görevlisi İlan Şartı Oldu!" başlıklı haberimizde
gündeme getirmiştik!
Hatta, haberimizde ilgili mevzuata ve akademik teamüllere açıkça aykırılık
teşkil ettiğini tespit ettiğimiz bu kadronun, bir an evvel iptal edilmesi ya
da özel şartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini Malatya Turgut Özal Üniversitesi
yönetiminin dikkatine sunduğumuzu da belirtmiştik!
Bunun üzerine, ilgili Üniversite Rektörlüğü tarafından 25 Kasım 2025 tarihli
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte anılan kadro planlamasında yapılan
güncellemeler nedeniyle kadronun iptal edildiği ifade edilmiştir.
İŞTE İPTAL İLANI!