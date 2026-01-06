Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası hakkında kritik gelişme

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin davanın yeri değiştirildi. Davanın duruşmasının Silivri'ye alındığı bildirildi.

Yargılama Silivri'de gerçekleştirilecek

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili açılan davanın duruşmasının Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde bulunan 5. İdare Mahkemesi'nde yapılması planlanıyordu. Ancak son kararla birlikte yargılama Silivri'de gerçekleştirilecek.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı göndererek, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki "yatay geçiş ve mezuniyet işlemleri" hakkındaki davada duruşma tarihini bildirmişti. Mahkeme, davanın duruşmasını 15 Ocak saat 11.00'de yapacak.

Uygun salon hazırlanması için müzekkere yazılmıştı

İstanbul İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun bizzat katılacağı duruşma için İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü'ne 'uygun' salon hazırlanması için müzekkere yazmıştı.

Aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na da güvenlik önlemlerinin alınması için ayrıca bir müzekkere gönderilmişti. Yine İmamoğlu'nun duruşmaya katılabilmesi için Marmara Cezaevi'ne de müzekkere yazılmıştı. Bugünkü kararla; Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşması Silivri'ye alındı.