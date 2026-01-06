Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladı
En düşük emekli aylığı netleşti: Gözler TBMM'de!
Zamlı burs ve kredilerin ödenme tarihi belli oldu
Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Trump'a hassasiyetlerimizi ilettim
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası hakkında kritik gelişme

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma davasının İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nden Silivri'ye alındığı bildirildi.

Haber Giriş : 06 Ocak 2026 13:50, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 13:51
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası hakkında kritik gelişme

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin davanın yeri değiştirildi. Davanın duruşmasının Silivri'ye alındığı bildirildi.

Yargılama Silivri'de gerçekleştirilecek

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili açılan davanın duruşmasının Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde bulunan 5. İdare Mahkemesi'nde yapılması planlanıyordu. Ancak son kararla birlikte yargılama Silivri'de gerçekleştirilecek.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı göndererek, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki "yatay geçiş ve mezuniyet işlemleri" hakkındaki davada duruşma tarihini bildirmişti. Mahkeme, davanın duruşmasını 15 Ocak saat 11.00'de yapacak.

Uygun salon hazırlanması için müzekkere yazılmıştı

İstanbul İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun bizzat katılacağı duruşma için İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü'ne 'uygun' salon hazırlanması için müzekkere yazmıştı.

Aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na da güvenlik önlemlerinin alınması için ayrıca bir müzekkere gönderilmişti. Yine İmamoğlu'nun duruşmaya katılabilmesi için Marmara Cezaevi'ne de müzekkere yazılmıştı. Bugünkü kararla; Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşması Silivri'ye alındı.

