Damla Kent Projesi'nde Daire Seçimi 26 Kasım'da Başlıyor

Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi'nde önemli bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, sertifika sahipleri için merakla beklenen asli edim - daire seçimi süreci 26 Kasım 2025'te başlayacak.

Projenin halka arz edilen etaplarında ihale süreçlerinin tamamlanması ve inşaat çalışmalarının resmen başlamasıyla birlikte, yatırımcıların daire seçimi hakkı erişime açılmış oldu. Böylece Gayrimenkul Sertifikası sahipleri, projeden hak ettikleri bağımsız bölümleri belirleyebilme imkanına kavuşacak.

Emlak Konut, sürecin yatırımcılar açısından şeffaf ve erişilebilir şekilde yürütüleceğini belirterek, daire seçimi hakkının kullanımına ilişkin tüm teknik detayların yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.