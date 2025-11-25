Şüpheli araç durduruldu, 120 kilogram kaçak sucuk ele geçirildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde üretim izin belgesi ve faturası bulunmayan 120 kilogram sucuğa el konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 11:50, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 11:51
Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 120 kilogram sucuğun üretim izin belgesi ve faturası olmadığını belirledi.
Sucuklar Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.