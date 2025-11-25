Evinde ölü bulunmuştu: Üniversite bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Komisyonda kadına yönelik şiddet tartışması

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri gerginlikle başladı. Komisyonda, kadına yönelik şiddetle mücadele tartışması yaşandı.

Haber Giriş : 25 Kasım 2025 15:14, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 15:14
Komisyonda kadına yönelik şiddet tartışması

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülüyor.

Bütçe görüşmelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele tartışması yaşandı.

CHP Milletvekili Asu Kaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un masasına siyah zarflar bırakıp o zarfların içinde şiddet mağduru kadınların mektuplarının olduğunu söyledi.

Bakan Tunç ise, bu konunun siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirtti.

Meclis'te tansiyon yükselince toplantıya 10 dakika ara verildi.

Tunç, mektuplarla ilgili sunumunda konuştu. 53 mektubun 51'inde imza olmadığı söyleyen Tunç, "Milletvekillerimiz bize isimlerini bildirirse biz elimizden geleni yaparız." dedi.

YARGI PAKETLERİNİN HAZIRLIK AŞAMASI TAMAMLANDI

Tunç, 11. ve 12. Yargı Paketleri ile ilgili çalışmaların tamamlandığını da söyledi.

"Yargı Paketiyle ceza adaleti sistemini güçlendirmeye yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin gündemine arz etmeyi planlıyoruz." diye konuşan Tunç, "12. Yargı Paketi ile de hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Tunç, savcılar, yerel mahkemeler, istinaf ve temyiz mahkemelerinde 12 milyon 10 bin dosya bulunduğunu da açıkladı.

