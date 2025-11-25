Eski eşini katleden zanlı: Olanları hatırlamıyorum

Bir kadın daha dün canice katledildi.

Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı.

Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan katil zanlısı Enis S. hakkında adli işlem başlatılarak şüphelinin ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen Enis S. çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Nuran Şimşek ile 2017 yılında evlendiklerini, 2018 yılında ise kendi kızıyla Şimşek'in arasında tartışma çıkmasından dolayı ayrıldıklarını söyleyen Enis S., boşandıktan sonra Nuran Şimşek ile zaman zaman görüştüklerini belirtti.

Enis S., olaydan 25 gün önce Şimşek'in kendisini telefonla aradığını, halini hatırını sorduğunu ve tekrar görüşmeye başladıklarını ifade etti. Bu süre içerisinde yakınlaştıklarını söyleyen Enis S. olaydan 2-3 gün önce Şimşek'e mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj attığını, Nuran Şimşek'in mesajları görmesine rağmen kendisine cevap vermediğini ve hayatında başka biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu nedenle kıskançlık krizine girdiğini belirten Enis S. mesajlarına cevap vermemeye devam etmesi üzerine olaydan bir günce önce Nuran Şimşek'i telefonla aradığını, tartıştıklarını ve Şimşek'in kendisine "Bana hesap mı soruyorsun" diyerek çıkıştığını iddia etti.