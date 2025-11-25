İZBETON AŞ Yolsuzluk Soruşturmasında 157 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi" davasında, tutuksuz sanıklar hakim karşısına çıktı. İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda görülen duruşmaya, aynı soruşturma kapsamındaki "kooperatif" davasında tutuklu bulunan eski İZBETON Anonim Şirketi (AŞ) Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başladı. Sanıklar, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarını işledikleri iddiasıyla yargılanıyor.

Soruşturmanın Kapsamı ve Gözaltı Kararları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz'da başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası araştırıldı. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi raporlarına dayanılarak "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22 şüpheli İZBETON AŞ'de görevli

2 şüpheli İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

3 şüpheli İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

2 şüpheli İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

3 şüpheli İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

3 şüpheli Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

122 şüpheli ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanı

Tutuklama ve Adli Süreç

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, Soyer ve Aslanoğlu'nun da dahil olduğu 60 kişi tutuklandı, 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Hazırlanan İddianameler ve Ceza Talepleri

"İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" soruşturmasında "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçundan 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ilk iddianame İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

hakkında istemiyle hazırlanan ilk iddianame İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. "Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri" kapsamında ise "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

hakkında istemiyle hazırlanan ikinci iddianame İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında ise "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde çeşitli suçlardan 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilen üçüncü iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın Seyri

Dava süreci devam ederken, sanıkların savunmaları ve mahkeme kararları ilerleyen duruşmalarda şekillenecek. Yargılama sürecinde iddiaların detaylı olarak incelenmesi bekleniyor.



