MSB: Kadına yönelik şiddetle mücadelede 1 milyonu aşkın personele eğitim verdik

Evinde ölü bulunmuştu: Üniversite bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Evinde ölü bulunmuştu: Üniversite bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Atalay: Komisyonun yapısı değişmezse görüşmelere katılmayacağız
Atalay: Komisyonun yapısı değişmezse görüşmelere katılmayacağız
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MSB: Kadına yönelik şiddetle mücadelede 1 milyonu aşkın personele eğitim verdik

Milli Savunma Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bugüne kadar toplam 1 milyon 288 bin 836 personele, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 15:00, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 16:03
Yazdır
MSB: Kadına yönelik şiddetle mücadelede 1 milyonu aşkın personele eğitim verdik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NSosyal hesabından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Paylaşımda, "Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele" kapsamında MSB ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2014 yılında imzalanan ve 22 Ocak 2019'da güncellenen protokol ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" doğrultusunda personele eğitim verilmeye devam edildiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu yıl itibarıyla 14 bin 69 eğitici, 75 bin 389 erbaş/er ve 6 bin 756 diğer personel olmak üzere toplam 96 bin 214 personele eğitim verildi. Bugüne kadar ise 1 milyon 288 bin 836 personele, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildi.

Açıklamanın devamında, "Kadına yönelik şiddete karşı topyekun bir mücadeleyle daha güvenli ve huzurlu bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyor, 'kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber