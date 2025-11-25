Cevdet Yılmaz: Kadına Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinden taviz vermeden, şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yılmaz, bu hedefe ulaşmanın ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesi ve sorumluluğuyla mümkün olacağını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın mücadeleye güçlü katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ulusal Eylem Planı

Cevdet Yılmaz, yayımlanan ulusal eylem planının şiddetle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu plan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Toplumsal Katılımın Önemi

Şiddetsiz bir Türkiye'nin inşası için toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesi gerekmektedir.

7'den 70'e herkesin "işareti fark et" diyerek şiddetin karşısında güçlü bir duruş sergilemesi hayati önem taşımaktadır.

Cevdet Yılmaz, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ve toplumsal dayanışmanın bu süreçte belirleyici olacağını vurguladı.



