'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, Bakanlık tarafından iptal edildi' iddialarına yalanlama

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olup dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü, bu çerçevede bu yıl içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."