Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
SİLAHLA TEHDİTTEN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan B.B. cezaevine teslim edildi.